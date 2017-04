Viktoria: Erst Donnerwetter, dann Schützenfest

08.04.2017

Am En­de war es das zwei­te Schüt­zen­fest in die­ser Sai­son der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord, das Vik­to­ria Aschaf­fen­burg ge­gen den VfL Frohn­lach fei­er­te. Aber der Weg zu die­sem 8:0 war über ei­ne hal­be Stun­de sehr müh­sam und ver­är­ger­te Trai­ner Jo­chen Seitz, der so­gar von der »sch­lech­tes­ten ers­ten Halb­zeit un­ter mei­ner Lei­tung« sprach und in der Ka­bi­ne ein Don­ner­wet­ter auf die Mann­schaft ein­pras­seln ließ.

Taktische Umstellung



Schonung für Stammkräfte



Viktoria Aschaffenburg - VfL Frohnlach 8:0 Aschaffenburg: Bieber - Galm, Schmidt (71. Grünewald), Daudi - Wittke, Verkaj - Koukalias, Schnitzer (71. Beinenz), Toch, Cheron - Aydin (64. Wolfert).

Tore: 1:0 Schnitzer (37.), 2:0 Koukalias (40.), 3:0 Aydin (56.), 4:0 Schnitzer (57.), 5:0 Toch (58.), 6:0 Toch (64.), 7:0 Wolfert (79.), 8:0 Wolfert (90.). - Schiedsrichter: Bode (Nürnberg). - Zuschauer: 593

Das führte dann im zweiten Durchgang zum »zweiten Gesicht« der Viktoria. »Der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient«, räumte VfL-Trainer Oliver Müller ein, »Aschaffenburg war mindestens eine Klasse besser«.Zum Abschluss der ersten von zwei englischen Wochen hatte Seitz kräftig rotiert und gleich sechs Mann gegenüber dem 3:1 von Ansbach neu in die Startelf gebracht. »Wir wollen unsere Kräfte gut einteilen, außerdem ist das ein Signal an die Jungs, die hinten dran stehen und immer gut trainieren.« Torhüter Luca Bieber absolvierte die Partie komplett fehlerfrei - er wurde auch überhaupt nicht geprüft. Unterschiedlich verlief die Startelfpremiere von Winterzugang Clay Verkaj, der sich im Mittelfeld sehr stark um Impulse bemühte, manchmal aber die Einzelaktionen übertrieb.Gut 35 Minuten machte Frohnlach seine Sache nicht schlecht. Die Oberfranken verengten die Räume und zwangen die Viktoria sehr früh in Zweikämpfe. Der Favorit fand entsprechend kaum zu einer klaren Linie, verzettelte sich oft und hatte eine »katastrophale Fehlpassquote. Das war alles sehr enttäuschend«, so Seitz.In der 26. Minute ließ die manchmal etwas leichtsinnige Viktoria-Defensive sogar die einzige Gästechance zu, der Schuss von Lauerbach ging aber übers Tor. Der erste Schlüssel zum Heimerfolg war dann eine taktische Umstellung von Seitz. Er beorderte Schnitzer nach vorne auf den rechten Flügel, stellte Verkaj ins offensive Mittelfeld und zog auch Kapitän Schmidt weiter vor. »Wir sind ja fast eingeschlafen, ich musste da einfach etwas ändern.«Dazu kam die Treffsicherheit von Schnitzer bei Standards. In der 37. Minute setzte er einen Freistoß aus 20 Metern ins Tor. Und zwei Minuten später erhöhte Koukalias nach dem ersten gelungenen Pass in die Schnittstelle der Frohnlacher Verteidigung auf 2:0. »Eigentlich war diese Pausenführung unverdient«, befand Seitz.Sein Gegenüber Oliver Müller ahnte da schon, dass er wieder sein übliches Auswärtserlebnis haben würde. »Wir halten oft lange Zeit gut mit, aber wenn dann mal das erste Tor für den Gegner fällt, gehen wir unter.« Und das nicht zu knapp. Innerhalb von acht Minuten erzielte die Viktoria vier Treffer, teils schön herausgespielt, teils mit erfolgreichen Distanzschüssen. Der Trainer war folgerichtig hochzufrieden mit dem, was er jetzt sah. »Wir haben das sehr gut gemacht, die Angriffe richtig ausgespielt, Geduld bewiesen und die Fehlpassquote reduziert. Wenn wir so auftreten, haben wir die Qualität, Chancen zu kreieren und zu nutzen.«Mit Schnitzer und Schmidt konnte er es sich problemlos leisten, weiteren Stammkräften Schonung zu verschaffen. Die Aschaffenburger beschränkten sich auf die Spielkontrolle, was den Frohnlachern ein noch größeres Debakel ersparte. Die nachmittägliche Idylle störte dann lediglich der eingewechselte Wolfert mit zwei Treffern in der Schlussphase.72 Tore hat die Viktoria nun in dieser Saison erzielt, davon fast ein Viertel in den zwei Spielen gegen Frohnlach. In dieser ersten englischen Woche des Frühjahrs gelang der Viktoria damit sogar der Sprung an die Tabellenspitze, auch wenn das durch die unterschiedliche Zahl von Spielen noch keine volle Aussagekraft hat. Eine klare Ansage an die Konkurrenten ist es aber auf alle Fälle.Wenn die Viktoria diesen Platz am Donnerstag beim Würzburger FV verteidigen kann, fährt sie am Ostermontag als Spitzenreiter zum lange Zeit führenden VfB Eichstätt. Kein Wunder, dass Vorstandssprecher Holger Stenger nach dem Spiel schon mal um weitere Sponsoren für eine Regionalligasaison warb. Klaus Gast