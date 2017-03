28.03.2017

News Bayernliga Nord

Erlenbach und Marco Roth trennen sich

Mar­co Roth ist nicht mehr Trai­ner beim SV Er­len­bach. Wie aus ei­ner Pres­se­mel­dung des Fuß­ball-Bay­ern­li­gis­ten her­vor geht, trenn­ten sich der 43-Jäh­ri­ge und der SVE am Mon­ta­g­a­bend in bei­der­sei­ti­gem Ein­ver­neh­men.

»Wir sind Marco für seinen Einsatz sehr dankbar. Er hat für den SV Erlenbach alles gegeben. Nach dem enttäuschenden Auftritt unserer Mannschaft in Eltersdorf mussten wir uns aber auch schützend vor ihn stellen. Wir nehmen unsere Spieler jetzt voll in die Pflicht. Es gibt keine Ausreden mehr«, teilte der 1. Vorsitzende des SV Erlenbach, Erich Czermin, mit.

Marco Roth hatte die Bayernliga-Elf der Erlenbacher im Januar 2016 von Jürgen Baier übernommen und in der Saison 2015/2016 zum Klassenerhalt geführt. In der aktuellen Runde stehen die Schwarz-Weißen nach dem 25. Spieltag auf dem 16. Tabellenplatz und müssen nach dem derzeitigen Stand an der Abstiegs-Relegation teilnehmen.

»Mir tut dieser Schritt unendlich leid. Es ist aber die letzte Chance, wenn man für die Mannschaft einen Reiz setzen will, um doch noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen«, sagte Roth zu seiner Entscheidung. »Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt aufwacht und in den letzten neun Spielen ihr Leistungsvermögen abruft«, so Roth weiter. Mit Marco Roth verlässt auch Co-Trainer Thorsten Lau den SV Erlenbach.

Als Nachfolger von Roth wird bis zum Saisonende die Interimslösung Hartmut Heinrich, Jens Mehrmann und Robert Mildenberger installiert. »Wir haben die Drei gebeten, uns in dieser prekären Situation zu helfen und die sportliche Verantwortung zu übernehmen«, erklärte Czermin die Übergangslösung.

Gleichzeitig werden beim SV Erlenbach auch die Planungen für die kommende Spielzeit vorangetrieben. Mehrere potenzielle Neuzugänge absolvierten bereits ein Probetraining beim Bayernligisten, zudem erfolgt ab sofort eine intensive Trainersuche. Konkrete Namen wollte Czermin aber noch nicht nennen.

Jörg Albert

