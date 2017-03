Schnitzers Doppelpack sichert Viktorias Sieg

25.03.2017

Mit ei­nem müh­sa­men 2:1-Heim­sieg über den TSV Aub­stadt hat Vik­to­ria Aschaf­fen­burg ei­nen gro­ßen Sprung in der Ta­bel­le der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord ge­schafft. Nicht nur den Geg­ner aus der Rhön hat die Mann­schaft von Trai­ner Jo­chen Seitz da­mit über­flü­gelt, durch die über­ra­schen­de Heim­nie­der­la­ge des ASV Ne­u­markt ge­gen Am­berg ist der Ab­s­tei­ger nun so­gar auf Rang zwei ge­k­let­tert.

Klaus Gast

Viktoria Aschaffenburg - TSV Aubstadt 2:1 Aschaffenburg: Neuberger - Galm, Schmidt, Daudi - Desch, Wittke - Koukalias (ab 63. Kallina), Schnitzer (ab 86. Häuser), Toch (ab 71. Verkaj), Cheron - Wolfert

Tore: 1:0 Schnitzer (37.), 1:1 Leicht (49.), 2:1 Schnitzer (79., Handelfmeter). - Zuschauer: 870. - Schiedsrichter: Treiber (Königsbrunn). - Gelbe Karten: Schnitzer, Häuser - Leicht, Gradek, Dellinger.

Tabellenführer VfB Eichstätt konnte zwar einen 0:1-Pausenrückstand gegen Schlusslicht Frohnlach drehen, wirkt aber seit der Winterpause nicht mehr so souverän wie noch im Herbst. Daher wird am Schönbusch inzwischen ganz offen über Meisterschaft und direkten Aufstieg geredet. Zum Beispiel bei der Verabschiedung von Gästetrainer Josef Francic, dem Seitz alles Gute für Platz zwei wünschte, »wenn wir dann Erster sind.«Es war ein Tag der großen Stimmen bei der Viktoria - mit Kollateralschäden. Als Joe Shocker hat Vorstandssprecher Holger Stenger schon so manche Bühne dieser Republik gerockt. Ein Lautsprecher im Stadion hielt seinen Freudenschreien jedoch nicht stand.Aber nicht nur bei Stenger war die Erleichterung groß über einen Sieg, den sich die Viktoria hart erarbeiten musste. Nicht zufällig entschied der wieder einmal überragende Björn Schnitzer die Partie mit zwei Einzelaktionen. Beim 1:0 schnappte er sich den Ball im Mittelfeld, nutzte den seltenen freien Raum zu einem Sololauf und vollendete gekonnt. »Wenn man ihm fünf Quadratmeter Platz lässt, ist das einfach tödlich«, musste Francic anerkennen. Und als sich viele schon mit einem Unentschieden abfinden wollten, nutzte Schnitzer in der Schlussphase einen Handelfmeter zu seinem 17. Saisontor. Erzwungen hatte den Regelverstoß des Aubstädters Bauer ebenfalls Schnitzer mit einem langen Ball.Der 25-jährige war Dreh- und Angelpunkt der Offensivbemühungen der Aschaffenburger. Immer, wenn Tempo und Raffinesse ins Spiel kamen, war er dafür verantwortlich. Ansonsten blieben gerade die Angreifer blass. Allenfalls Sascha Wolfert konnte ein paar Pluspunkte für sein läuferisches Engagement verbuchen. Weil ihm eine ausreichende Unterstützung oft fehlte, tendierte aber auch Schnitzer in einigen Situationen dazu, den Ball zu lange zu halten und viel auf eigene Faust zu probieren.Aubstadt agierte genau so, wie Seitz erwartet hatte. Gestützt auf eine konsequente Defensive wagten die Gäste sich nur selten über die Mittellinie. Der Viktoria-Trainer war daher wieder zur Dreierkette in der Abwehr zurückgekehrt, um ein Überzahlspiel im Mittelfeld zu schaffen. »Vor allem in der ersten Hälfte waren wir viel zu ängstlich«, kritisierte sogar Francic den Auftritt seiner Spieler. Die Taktik der Gäste führte zu einer deutlichen Feldüberlegenheit der Viktoria, beide Strafräume waren jedoch weitgehend Tabuzonen. Außer der 1:0-Führung gab es so gut wie keine gefährliche Situation vor den Toren.Mit seinem ersten gefährlichen Angriff im gesamten Spiel konnte der TSV unmittelbar nach dem Wechsel ausgleichen. Im Anschluss an eine Ecke standen sogar drei Spieler frei im Strafraum, die Viktoria-Abwehr hatte völlig die Zuordnung verloren. »Das ist unser Dilemma, wir haben in solchen Situationen eben keine großen Spieler«, ärgerte sich Seitz, der einräumte, dass seine Mannschaft dann rund 15 Minuten die Kontrolle verlor. Francic trauerte einem Lattenschuss von Max Schebak nach. »Wenn wir da in Führung gehen, kann das Spiel ganz kippen.« Aber auch die Viktoria vergab eine Großchance. Wolfert scheiterte aus wenigen Metern völlig frei stehend an Torhüter Mack. »Da hätte er sich für sein Spiel belohnen müssen«, befand Seitz.Der im Übrigen den Sieg nicht allein an Schnitzer festmachen wollte. »Die anderen Spieler arbeiten teilweise viel nach hinten, damit Björn vorne Freiheiten hat.« Dazu kamen in der Schlussphase noch zwei Paraden von Peter Neuberger gegen Schebak und Dellinger, die den Arbeitssieg sicherten.In Ammerthal und Ansbach hat die Viktoria nun zwei Auswärtsspiele in Folge, bevor zum nächsten Heimspiel der abgeschlagene Tabellenletzte Frohnlach kommt. Das könnte die nächste Belastungsprobe für die Stadionlautsprecher sein.eBildergalerie unter