Schmidt führt die Viktoria in Richtung Spitze

11.03.2017

Mit ei­nem nie ge­fähr­de­ten 4:1 ge­gen den SC El­ters­dorf ist Vik­to­ria Aschaf­fen­burg der Ta­bel­len­spit­ze in der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga Nord er­neut ein deut­li­ches Stück näh­er ge­rückt. Nach dem Punkt­ver­lust des VfB Eich­stätt ist jetzt so­gar die Meis­ter­schaft und da­mit der Di­rekt­auf­s­tieg ein rea­lis­ti­sches Ziel.

Munter mitgespielt

539 Fans im Schnitt

Klaus Gast

Viktoria Aschaffenburg - SC Eltersdorf 4:1 Aschaffenburg: Neuberger - Galm, Schmidt, Daudi - Grünewald (67. Verkaj), Wittke - Koukalias, Schnitzer, Beinenz (60. Desch), Cheron - Häuser (67. Aydin)

Tore: 1:0 Koukalias (3.), 2:0 Schnitzer (9.), 3:0 Röwe (49., Eigentor), 4:0

Häuser (61.), 4:1 Röwe (81.). - Schiedsrichter: Vonderschmidt (Mühlheim). - Zuschauer: 507

Von dem Sieg gegen die Mittelfranken lassen sich die Verantwortlichen dabei aber nicht blenden, am wenigsten der Trainer: »Wir haben noch ein großes Stück Arbeit vor uns und müssen uns erheblich steigern.«Jochen Seitz ist ein höflicher Zeitgenosse. Unmittelbar vor jedem Anpfiff geht er zum gegnerischen Trainer, um ihn zu begrüßen. Was er ihm dabei sagt? Vermutlich: »Zieht Euch mal warm an, das wird jetzt hier gleich ganz bitter.« Die Eltersdorfer waren jedenfalls besonders angenehme Gäste.Deren Trainer Bernd Eigner hatte die Idee, nicht alle Feldspieler am eigenen Strafraum zu versammeln, sondern lieber munter nach vorne zu spielen. Das sah gerade in der Anfangsphase ganz gut aus. Die Mittelfranken hatten mehr Spielanteile, beschäftigten die Viktoria in der Defensive und konnten bis zur zehnten Minute sogar drei Ecken erzwingen.Großer Nachteil dieser Taktik: Die Viktoria bekam Räume, nutzte die umstandslos aus und hatte bis dahin eine Art Vorentscheidung herausgeschossen. In der dritten Minute dribbelte Niko Koukalias seinen Gegner gleich mehrfach aus und vollendete. Sechs Minuten später entwickelte sich aus einer Ecke für Eltersdorf ein Konter und Schnitzer nutzte die von Beinenz eingeleitete Möglichkeit.»Der SC war eigentlich die erste Mannschaft, die hier am Schönbusch so mitspielen wollte«, freute sich Seitz. »Das hat uns schon überrascht.« Was dazu führte, dass sich seine Mannschaft bis zum Pausenpfiff im Wesentlichen auf Spielkontrolle verlegte, durch Grünewald, Wittke und Häuser aber trotzdem gute Chancen zur Ergebnisverbesserung hatte.»Seid ihr zufrieden?«, wollte Seitz in der Kabine von seinem Kapitän wissen. Simon Schmidt schätzte die Leistung realistisch ein und antwortete mit einem klaren »Nein«. Was wiederum Seitz dahingehen beruhigte, dass seine Truppe sich nicht von dem Ergebnis blenden ließ.Überhaupt dieser Schmidt. Wenn bei einem 4:1 Sieg der Abwehrchef ein Sonderlob des Trainers bekommt, sagt das viel aus über die Partie. »Schmidt hat ein Superspiel gemacht. In vielen 1:1-Situationen hat er uns gerettet.« Mit klugem Stellungsspiel, viel Erfahrung und geschickter Zweikampfführung war der 33-Jährige der Mann des Partie.Die zweite Halbzeit ist ganz schnell erzählt. Kurz nach der Pause erzwang Schnitzer ein Eigentor der Gäste. In der 61. Minute belohnte sich Häuser für seinen kämpferischen Einsatz mit seinem siebten Saisontor. Dazwischen durfte Kind aus 25 Metern an die Latte schießen, und in der Endphase korrigierte Röwe sein Eigentor mit einem haltbaren direkten Freistoß.»Die Viktoria ist da natürlich viel zu clever und spielt so eine Partie einfach runter«, befand Eigner. Sein Kollege Seitz sah vor allem die letzten 20 Minuten deutlich kritischer. »Das hat mir nicht gefallen. Das Spiel ist so dahin geplätschert, wir haben viel zu wenig investiert.« Auch die drei Auswechselspieler, darunter der im Winter gekommene Verkaj in seinem ersten Spiel, ließen nicht erkennen, dass sie einen Platz in der Startelf beanspruchen.Und so blieben am Ende trotz des klaren Sieges mindestens zwei offene Fragen. Die nach der wirklichen Stärke der Mannschaft wird in den nächsten Wochen gegen stärkere Teams beantwortet. Die zweite, die Vorstandssprecher Holger Stenger in der Pressekonferenz ansprach, gibt mehr Rätsel auf. Zum zweiten Mal in Folge waren nur knapp über 500 Zuschauer am Schönbusch. In dieser Saison beträgt der Schnitt bisher 539, vor einem Jahr in der Regionalliga waren es 1064, in der letzten Bayernligasaison 765.Und das, obwohl die Aschaffenburger unter Trainer Jochen Seitz vor allem Tore bieten. Sieben von acht Heimspielen haben sie gewonnen und dabei 28 Treffer erzielt. Stenger bleiben nur Appelle: »Wir brauchen mehr Zuschauer, wenn wir unsere großen Ziele verwirklichen wollen.«