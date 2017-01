25.01.2017

Viktoria verpflichtet Clay Verkaj

Vik­to­ria Aschaf­fen­burg hat ei­nen wei­te­ren Neu­zu­gang an Land ge­zo­gen: Clay Ver­kaj wech­selt mit so­for­ti­ger Wir­kung vom VfR Ne­u­müns­ter (4. Schles­wig-Hol­stein-Li­ga) zum Bay­ern­li­gis­ten. Der ge­bür­ti­ge Aschaf­fen­bur­ger ist im Mit­tel­feld zu­hau­se und dort fle­xi­bel ein­setz­bar. Der Ver­trag ist zu­nächst bis zum 30. Ju­ni 2017 gül­tig.

Der 20-jährige Verkaj absolvierte große Teile seiner sportlichen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist Eintracht Frankfurt. Danach wechselte er als A-Jugendlicher nach Italien zum Spitzenteam Lazio Rom. Für Lazio absolvierte er in zwei Spielzeiten insgesamt 34 Partien. Seinen größten Erfolg feierte er in der Saison 2014/15, als er mit Lazio den Supercoppa Primavera gewann und außerdem erst im Finale der Meisterschaft dem FC Turin im Elfmeterschießen unterlag.

Seit 2016 spielte Verkaj für den VfR Neumünster in der Schleswig Holstein Liga. In Norddeutschland kam er auf 13 Einsätze, wobei er dabei immer in der Startelf stand. Er erzielte zwei Tore und bereitete weitere drei vor.

Qualitäten, die den Verantwortlichen der Viktoria nicht verborgen blieben. Holger Stenger, Sprecher des Vorstands, äußert sich wie folgt zum Wechsel: »Clay passt absolut in unser Profil. Er ist jung, talentiert, aus Aschaffenburg und hat große Lust, sich bei uns zu beweisen. Wir freuen uns, dass er ab sofort bei uns in seiner Heimat spielt.« Pressemitteilung SVA

