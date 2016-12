30.12.2016

News Bayernliga Nord

Slobodan Komljenovic übernimmt in Haibach

Alemannia Haibach hat einen neuen Trainer. Slobodan Komljenovic übernimmt den Bayernligisten ab 1. Januar und soll mit dem Team den Klassenerhalt sichern.

In guten Gesprächen hätten sich die Vereinsverantwortlichen für den Fußballfachmann entschieden, heißt in einer Pressemitteilung am frühen Freitagmorgen. Komljenovic kenne zwar den SV Alemannia Haibach, hatte aber bislang noch wenig persönliche Kontakte zum Verein. Dies war laut der Verantwortlichen eines der Entscheidungskriterien am Hohen Kreuz. Ein Unbekannter in der Region ist Komljenovic freilich nicht, trainierte unter anderem Viktoria Aschaffenburg.

"Er bringt genau das mit, was wir in unserer jetzigen Situation brauchen", erklärt Vereinsvorstand Andreas Zenglein. Als Ex-Profi verfüge er über genügend Fußballfachverstand, spreche die Sprache der Spieler und kenne vor allem aus seiner Zeit bei Viktoria Aschaffenburg die Bayernliga Nord. Als Trainer habe er die Erfahrung, die einem Verein auch im Abstiegskampf helfen könne, mit der Viktoria sei er schließlich sogar Meister gworden, so Zenglein. Sowohl Komljenovic als auch die Alemannia sehen durchaus Perspektiven für ein längerfristiges Engagement.

Zum ersten Mal mit der Mannschaft tritt der 45-Jährige am 7. Januar beim Brass-Cup in der Frankenstolz-Arena an. Ab 9. Januar ist dann der Trainingsbeginn für das Unternehmen "Nichtabstieg".

Ein ausführlicher Bericht folgt. Andrea Jost

